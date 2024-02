Campionatul Arabiei Saudite se reia în această săptămână, după pauza de iarnă, cu meciurile din etapa cu numărul 20.

Mirajul saudit i-a fermecat vara trecută și pe fotbaliștii din România, dar la reluarea sezonului fotbalistic din Arabia Saudită aproape toți ”tricolorii” se află cu echipele lor în zona retrogradării.

După 19 runde disputate, pe locuri de retrogradare se află Ciprian Tătărușanu cu Abha Club (17, penultima, cu 14 puncte), plus Andrei Cordea și antrenorul Laurențiu Reghecampf cu Al-Tai (16, antepenultima, cu 17 puncte, care a jucat deja în februarie o restanță, 0-3 acasă cu Al-Ittihad).

An acrobatic effort from Hamdallah got Al Ittihad off the mark vs. Al Tai tonight ????‍♀️????#yallaRSL pic.twitter.com/VdRdQRyAKD