Cu Andrei Cordea titular, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf a suferit o înfrângere drastică, scor 0-3. Fără Karim Benzema, neinclus în lot din cauza problemelor cu antrenorul echipei, Al Ittihad nu a avut probleme în a obține victoria.

În urma acestui rezultat, Al Ittihad a întrerupt seria de trei înfrângeri consecutive și a urcat pe locul cinci în clasament.

De cealaltă parte, Al Tai se află pe loc retrogradabil și a ajuns la patru eșecuri consecutive, cu doar 17 puncte după 19 etape.

An acrobatic effort from Hamdallah got Al Ittihad off the mark vs. Al Tai tonight ????‍♀️????#yallaRSL pic.twitter.com/VdRdQRyAKD