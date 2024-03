Șansă pentru Radu Drăgușin! Cât va lipsi Micky van de Ven după accidentarea din Aston Villa - Tottenham

Drăgușin a avut o prestație apreciată de antrenorul Ange Postecoglou și de fanii formației londoneze, iar fundașul român va avea ocazia de a-și trece în cont și primul meci ca titular la Tottenham, sâmbătă, pe terenul lui Fulham.

Conform ultimelor informații apărute în Anglia, Van de Ven a suferit o ușoară accidentare musculară și ar urma să rateze meciul cu Fulham de sâmbătă. Olandezul este așteptat să revină pe teren imediat după pauza pentru meciurile echipelor naționale, la finalul lunii martie.

În aceste condiții, sunt șanse mari ca Ange Postecoglou să mizeze pe un cuplu de fundași centrali format din Radu Drăgușin și Cristian Romero la partida cu Fulham. Un eventual succes al lui Tottenham ar păstra echipa în apropierea locurilor care duc în sezonul următor de Champions League.

Pentru Drăgușin ar urma să fie primul meci ca titular la Tottenham, după ce a strâns câte 10 minute în duelurile cu Manchester United (2-2), Brentford (3-2) și Everton (2-2) și aproximativ 50 contra lui Aston Villa (0-4).

Current expectation is that Micky van de Ven hamstring should not be a lengthy one. Probably miss Fulham and back after the international break is the hope #THFC