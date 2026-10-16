Cosmin Contra (50 de ani) și-a anunțat posibila retragere din antrenorat, după încheierea mandatului la Al-Arabi Doha, însă, dacă actuala sa echipă va continua șirul rezultatelor din ultima perioadă, în mod cert, „Guriță“ va mai amâna momentul ieșirii de pe scenă.

După un start mai greoi de sezon, în care echipa a înregistrat o victorie și trei remize, acum Al-Arabi e de neoprit! Etapa trecută, a învins Al-Sadd Doha, cea mai puternică formație din Qatar, unde se află Răzvan Lucescu: 3-2. Acest succes imens a fost urmat, în această seară, de o victorie zdrobitoare: 6-0, în deplasare, cu Al-Shahaniya!

Al-Arabi devine o candidată serioasă la titlu, în Qatar

Pentru Al-Arabi, drumul spre un succes categoric a fost deschis de reușita superbă semnată de francezul Jordan Veretout (33 de ani). În minutul 40, fostul fotbalist de la Lyon, Marseille, Roma sau Fiorentina, a înscris cu un șut-bombă. Pe bancă, Cosmin Contra, vizibil încântat, a cam rămas cu gura căscată, când a văzut execuția starului său.

De aici încolo, meciul s-a transformat într-o demonstrație de forță pentru echipa antrenorului român. Pentru că au curs golurile, într-o singură direcție, în poarta nefericitului Shehab Ellethy. Singurul moment, în care victoria lui Al-Arabi a fost pusă în pericol, s-a petrecut abia la 3-0, când Jasem Al-Hail a comis-o. Portarul de 34 de ani al lui Contra a luat mingea în mână, după o pasă înapoi de la un coechipier, iar arbitrul a dictat lovitură liberă indirectă din careu. Din fericire pentru Al-Arabi, mingea a zguduit transversala, iar tabela a rămas neschimbată.

Al-Shahaniya – Al-Arabi s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 6-0. Echipa lui Contra e pe 3, în clasamentul din Qatar Stars League, având 12 puncte după șase etape. Pe primele două poziții, cu câte un meci mai puțin, se află Al-Rayyan (13 puncte) și Al-Sadd (12 puncte).