Razvan Marin a dat cartile pe fata si a vorbit despre perioada de la Ajax! "La un moment dat am fost indepartat"

Jucatorul lui Cagliari a vorbit pentru Gazzetta dello Sport despre perioada petrecuta la Ajax

Razvan Marin a fost imprumutat in aceasta vara de la clubul olandez pe o perioada de un an de zile, cu optiune de cumparare definitiva. El a dezvaluit ca la inceput lucrurile au mers bine, dar pe parcurs ceva s-a schimbat.

"Am inceput bine, am jucat imediat, chiar si in playoff-ul Ligii Campionilor. Nu stiu ce s-a intamplat, dar la un moment dat am fost indepartat. Poate se asteptau la ceva mai mult.

Sunt eu noul Frank De Jong? Suntem jucatori cu caracteristici diferite. Nu stiu daca el este cel mai bun din Europa astazi, dar este foarte puternic. Nu l-am intalnit niciodata la Ajax, M-am antrenat 3 saptamani cu De Ligt. Am semnat cu Ajax in martie 2019. Nu m-au lasat sa joc la Campionatul European U21 din Italia pentru a ma integra cat mai repede. Am fost fericit, echipa este buna. Amsterdamul este un oras frumos, cu multe posibilitati", a declarat Marin pentru Gazzetta dello Sport.

Razvan Marin nu a reusit sa se impuna in echipa "lancierilor". In 2019, clubul olandez ii platea lui Standard Liege 12,5 milioane de euro pentru semnatura lui. Jucatorul nationalei Romaniei a pierdut repede postul de titular in fata altor fotbalisti si nu a prins niciun meci in grupele Champions League.