Se intoarce pe banca de rezerve?! Razvan Marin ar putea avea parte de o surpriza neplacuta la intoarcerea in Italia! Antrenorul lui Cagliari este nemultumit

Nemultumit de statutul de rezerva de la Ajax Amsterdam, Razvan Marin a dorit sa plece de la olandezi si a ales sa semneze cu Cagliari.

Cagliari a avut o campanie buna de achizitii si l-a adus ca antrenor pe Eusebio Di Francesco. Echipa insa nu a reusit sa obtina rezultate tocmai bune in primele trei etape, avand doar un singur punct acumulat.

Di Francesco are de gand ca in aceasta pauza internationala sa faca schimbari la echipa. Antrenorul are de gand sa treaca la un sistem de joc mai ofensiv, intr-un 4-2-3-1. Razvan Marin a fost deseori criticat in Italia, romanul reusind doar o singura pasa de gol in trei meciuri.

Desi de la Cagliari au plecat trei oameni de la mijloc in aceasta vara, printre ei si cel mai important jucator Radja Nainggolan, Eusebio Di Francesco tot are la dispozitie sapte oameni in linia mediana. De cand a ajuns la Cagliari, Razvan Marin nu a fost niciodata integralist, fiind schimbat de fiecare data in cea de-a doua repriza.

Cagliari va disputa pe 18 octombrie, meciul din etapa a patra contra celor de la Torino.