Arabii au plătit 1.32 milioane de euro către FCSB pentru transferul lui Andrei Cordea. Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf nu se află însă în cele mai bune momente, luptându-se pentru a se salva de la retrogradare. Al-Tai ocupă locul 16 în clasament, ultimul retrogradabil, iar în ultimele etape are 3 înfrângeri consecutive.

Andrei Cordea: „Altă întrebare, vă rog!”

Andrei Cordea a profitat de zilele libere din această perioadă și a zburat în România, pentru a sta alături de familie, care însă a zburat în Arabia în perioada Crăciunului, pentru a-i fi aproape. Fotbalistul român a vorbit despre adaptarea sa în noul campionat, însă a refuzat să răspundă când a fost întrebat dacă regretă decizia de a pleca în Arabia Saudită.

Fostul jucător de la FCSB a dezvăluit că este extrem de apropiat de Nicolae Stanciu, jucător la Damac, și a mai dezvăluit că se confruntă cu un frig neașteptat în zona în care locuiește.

„M-am săturat de căldură, de asta am venit acasă (n.r. râde). Am prins sărbătorile acolo, dar mi-a venit familia, să zicem că a fost cât de cât ok, prima dată când plec de acasă și nu prind sărbătorile, dar important e că mi-a venit familia acolo. Acum cât mai am liber vreau să îmi petrec zilele cu familia mea și să fim fericiți.

Un început destul de greu, ținând cont că este foarte foarte cald, dar acum este frig, am prins un oraș în care e chiar foarte frig, m-am adaptat, că nu am avut ce să fac. (n.r. regreți că ai semnat în Arabia?) Altă întrebare, vă rog.

Eu și Stanciu suntem în același oraș, suntem prieteni foarte buni, ne scriem aproape zilnic, trebuia să ne întâlnim și acolo. Bineînțeles, ne vom întâlni și acum când mergem acasă.

Cu Benzema nu am apucat să joc, trebuia să jucăm pe 30, nu au putut ateriza, în orașul în care stau e foarte frig. E o zonă muntoasă, când am mers mi-au zis că va fi foarte frig, eu nu credeam că e frig în Arabia, e foarte frig, e o zonă doar cu munți, bate vântul tare”, a declarat Andrei Cordea la sosirea în România.

Andrei Cordea a jucat 14 meciuri în prima ligă a Arabiei Saudite, având un gol și trei assist-uri.

Andrei Cordea așteaptă mai mulți români la Al-Tai

Întrebat despre colaborarea cu Laurențiu Reghecampf, în prezent antrenor la Al-Tai, Cordea a dezvăluit că se înțelege foarte bine cu tehnicianul român, însă a recunoscut că și-ar mai dori să aibă colegi români în echipă.

„Eu, personal, mă înțeleg cu domnul Reghecampf, într-adevăr, nu am avut rezultatele dorite, ne trebuie și câțiva jucători, nu avem niciun fundaș stânga. E greu, dar cred că în iarnă se vor pune toate detaliile la punct și vom vedea. Sper să mai vină români, suntem cu staff-ul 10 români, îmi place, sper să mai vină, de ce nu?”, a adăugat Cordea.