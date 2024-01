Gruparea din Arabia Saudită pregătită de Laurențiu Reghecampf are probleme în campionat, însă Andrei Cordea s-a arătat încrezător că antrenorul român poate redresa situația. Fotbalistul plecat în vară de la FCSB a bifat 8 meciuri pentru vicecampioană în acest sezon înainte de transfer și este încrezător că fosta echipă poate câștiga titlul în Superligă.

„Să fie anul lor, să fie sănătoși, să fie anul lor, să le meargă la fel, să câștige primele meciuri din an și le țin pumnii să câștige campionatul, îmi doresc foarte mult asta pentru ei. Am spus când am plecat, chiar dacă încă mă simt aici, aștept să îmi țină medalia.

(n.r. ce s-a schimbat?) După părerea mea, au rămas aceiași jucători, se cunosc mult mai bine, arată pe teren ca o familie, sunt foarte puternici, sper să nu îi oprească nimeni anul acesta.

Pentru mine, sunt cei mai buni și cei mai talentați din acest an din Liga 1, ar merita din plin să câștige campionatul”, a declarat Andrei Cordea la sosirea în țară.

14 meciuri a jucat în prima ligă a Arabiei Saudite, având un gol și trei assist-uri.

2 milioane de euro este cota lui Andrei Cordea conform Transfermarkt.

Andrei Cordea, verdict despre transferurile lui Florinel Coman și Darius Olaru

Întrebat despre posibilele plecări ale lui Florinel Coman și Darius Olaru, liderii din teren ai vicecampioanei, Cordea i-a sfătuit pe cei doi fotbaliști să facă pasul în afară și totodată s-a arătat convins de faptul că FCSB ar rămâne la fel de puternică.

„Normal, le-aș spune să plece. Pentru mine, și dacă ar pleca 2-3 jucători sunt foarte mulți care vin din spate, cum e și Tavi, cred că e cel mai talentat coleg pe care l-am avut vreodată. Sunt mulți jucători care vin cu un plus și vor să demonstreze, pentru că la Steaua (n.r. FCSB) cel mai important este să joci. Toată lumea își dorește să joace, e o bătălie continuă, de aia se întâmplă an de an să se bată la titlu”, a adăugat fotbalistul.