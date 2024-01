Radu Drăgușin, taxat după ce a debutat la Tottenham: ”E vina lui!”

Internaționalul român a fost cumpărat de către gruparea londoneză zilele trecute, pentru 25 de milioane de euro, cinci milioane în bonusuri + cedarea fundașului central Djed Spence la Genoa, sub formă de împrumut.

Radu Drăgușin nu a fost titularizat de către Ange Postecoglou, doar că a fost introdus pe finalul meciului, mai exact în minutul 85, înlocuindu-l pe Oliver Skipp. La pauză, fanii lui Spurs au răbufnit pe rețelele social media, iar la finalul meciului, după ce și-au văzut favoritul îmbrăcând echipamentul londonezilor, l-au aclamat pe român.

Chiar și așa, suporterii au remarcat și o fază controversată petrecută în careul lui Tottenham, în minutul 90+5, când Radu Drăgușin s-ar fi poziționat greșit. Cu McTominay în fața sa și Antony în spate, Radu Drăgușin l-a pierdut din marcaj pe scoțian, care a fost la un pas să marcheze golul victoriei. A trimis însă peste poartă.

Situația respectivă i-a împărțit pe fani în două poziții. Unii îl blamează pe Drăgușin, iar ceilalți sunt de părere că fotbalistul român ar fi trebuit sprijinit de Udogie, fundașul stânga al lui Tottenham Hotspur, la faza periculoasă din careul lui Vicario.

”E treaba fundașului stânga să intre înauntru atunci când e nevoie. Uită-te la poziția inițială! Din nou, dacă Hojlund primea mingea cu un metru în spatele lui Romero și marca, cine era vinovat? Drăgușin, pentru că nu l-a urmat”, a scris un fan pe platforma Twitter/X.

It's the LB job to shift inside when needed. Look at the initial position.

Again, if Hojlund gets the ball one meter behind Romero and scores, who is guilty? Dragusin for not following him. https://t.co/2FAShIqqNE