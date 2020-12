Mircea Lucescu, optimist dupa infrangerea usturatoare cu Juventus! Urmeaza razboiul cu Ferencvaros pentru un loc in Europa League: "Putem sa castigam fara probleme"

Dinamo Kiev a fost invinsa de Juventus, la Torino, cu 3-0.

Dinamo Kiev a incasat a patra infrangere din grupa de Champions League. Dupa ce in runda precendenta pierdea in fata Barcelonei cu 4-0, a venit randul ca Juventus sa iasa la rampa si sa o invinga pe Dinamo cu 3-0.

Echipa lui Mircea Lucescu are un golaveraj de 3:13 in Grupa G, insa este convins ca echipa se poate impune in ultima etapa cu Ferencvaros si sa se califice in primavara Europa League.

"Doar experienta putem sa capatam din meciul acesta. Un meci echilibrat din toate punctele de vedere, dar calitatea individuala a decis rezultatul. Nu pot sa spun ca am facut un joc prost. Au fost momente foarte bune in joc, am avut si noi ocazii de a marca. Ei cred ca au avut sase situatii si au marcat trei goluri", a spus Mircea Lucescu, dupa duelul cu Juventus.

Mircea Lucescu: "Cu acest joc putem sa castigam fara probleme in fata lui Ferencvaros!"

Dinamo Kiev a remizat in Ungaria cu Ferencvaros, scor 2-2, iar soarta calificarii in Europa League se va decide in Ucraina, in ultima etapa din grupele Champions League:

"Sa intelegem foarte bine, in grupa aceasta foarte puternica stiam ca nu avem sanse prea mari, dar voiam ca aceste meciuri sa ne ajute sa crestem. Pentru noi, mecil cu Ferencvaros devine un joc extrem de important pentru calificarea in primavara. Peste o saptamana jucam cu o echipa de nivelul nostru, nu nucam nici cu Barcelona, nici cu Juventus.

Cu jocul pe care il exprimam putem sa castigam fara probleme", a mai spus Mircea Lucescu.