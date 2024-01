Gaziantep ocupă locul 17 în clasamentul din Turcia și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare în SuperLig, campionat compus din 20 de formații. Marius Șumudică, antrenorul lui Gaziantep, are o misiune dificilă, însă are alături de el și colaboratori importanți, dar și un lot solid, cu câțiva jucători români de calitate.

"Șumi a creat aici o familie mare de români, la fel ca Lucescu la Brescia"



Unul dintre secunzi, Florin Tene, antrenor de portari, a vorbit pentru Sport.ro despre campionatul Turciei și a asemănat ce a făcut Șumudică la Gaziantep cu ce modelul Mircea Lucescu de la Brescia, din anii 90.

Tene, fost portar la Dinamo, Rapid și Steaua, a scos în evidență grupul creat de Marius Șumudică la formația care va juca luni împotriva celor de la Galatasaray.

"Șumi a creat aici o familie mare de români, la fel ca Lucescu la Brescia, un fel de Gaziantep-Rumena, unde ne simțim foarte bine. Și, până în acest moment, munca noastră este foarte apreciată de oamenii din conducere.

Marius Șumudică este foarte iubit și simpatizat aici, lumea îl apreciază foarte mult. Obiectivul aici este să rămână cu echipa în prima ligă.

Campionatul Turciei este unul foarte puternic, cu jucători de calitate. Aici poți să câstigi trei-patru meciuri dar la fel poți să pierzi cinci-șase la rând. În momentul de față Turcia are stadioane foarte moderne și elegante. Oriunde joacă Galata și Fener tadioanele sunt full", a declarat Florin Tene, pentru Sport.ro.

Florin Niță, Alex Maxim, Denis Drăguș, Deian Sorescu și Junior Morais fac parte din echipa lui Marius Șumudică

Florin Tene, Cristi Petre și Gabi Mărgărit sunt secunzii lui Marius Șumudică la Gaziantep

AICI imagini de la antrenamentul lui Gaziantep

Gică Hagi, Dănuț Lupu, Ioan Ovidiu Sabău și Florin Răducioiu au fost antrenați de Mircea Lucescu la Brescia

Marius Șumudică i-a fost elev lui Mircea Lucescu la Rapid

Într-un interviu pentru Sport.ro, Florin Niță a fost întrebat cum îl vede pe Marius Șumudică, având în vedere că tehnicianul și-a format o imagine de ”antrenor vulcanic”. Florin Niță a precizat că Marius Șumudică reușește să-și motiveze elevii într-o manieră ”extraordinară”

Cu Marius Șumudică la cârmă, Gaziantep se situează în acest moment pe locul 17 în Superliga Turciei, după 22 de etape desfășurate în campionat.

”(n.r. Imaginea pe care și-a construit-o Șumudică e una de antrenor vulcanic. Cum îl percepi tu?) Așa pare! Dacă-l cunoști, ți se schimbă părerea. Pe cât de vulcanic e, pe atât bun om e. Pe lângă asta, e un antrenor excepțional, are un dar extraordinar de a motiva echipa, de a ne face să ne simțim fotbaliști.

Dânsul, împreună cu staff-ul, fac o echipă incredibilă. Fiecare știm foarte bine ce avem de făcut, sunt niște oameni profesioniști. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut și face pentru mine și sper să avem o colaborare frumoasă în continuare”, a spus Florin Niță într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.