Căpitanul spune adio! Primul jucător care pleacă de la Barcelona după anunțul lui Xavi

As anunță că "prima victimă" după anunțul lui Xavi va fi Sergi Roberto (31 de ani). Căpitanul Barcelonei își încheie contractul la finalul acestei stagiuni și nu va primi o prelungire.

Sergi Roberto pleacă de la Barcelona după anunțul lui Xavi

Xavi a fost un mare susținător al lui Sergi Roberto, antrenorul fiind cel care a insistat ca mijlocașul să primească o prelungire a contractului, în vară. Având în vedere că Xavi va pleca, "Barcelona nu are nicio intenție să prelungească".

După prelungirea contractului cu Barcelona, Sergi Roberto a devenit primul căpitan al catalanilor, însă problemele medicale nu i-au permis să evolueze constant. Fotbalistul crescut în academia Barcelonei a strâns 14 meciuri și a marcat 3 goluri.

Aflat de la vârsta de 14 ani în curtea Barcelonei, Sergi Roberto a jucat exclusiv pentru gruparea catalană de-a lungul carierei. A strâns până acum 363 de meciuri, a marcat 19 goluri, a oferit 41 de pase decisive și a câștigat 22 de trofee, printre care două Champions League și șapte titluri în LaLiga.

????????????| BREAKING: Sergi Roberto will LEAVE FC Barcelona this summer with Xavi. @fansjavimiguel pic.twitter.com/vOM9N6cfw0 — Managing Barça (@ManagingBarca) January 28, 2024

Xavi pleacă de la FC Barcelona la finalul sezonului

Xavi mai are contract până în vara anului 2025, însă a hotărât ca la finalul acestui sezon să părăsească banca tehnică "pentru binele clubului".

"Am decis ca de la 30 iunie să nu mai fiu antrenorul Barcelonei. E cea mai bună decizie. Voi da ce am mai bun în aceste patru luni. Consider că putem avea un sezon bun și că lucrurile se vor schimba.

I-am explicat acum decizia președintelui. Am o relație foarte bună cu el și cu ceilalți din conducere. Încrederea lor în mine a fost una deplină. Decizia mea nu are legătură cu situația economică, ci consider că aceasta este cea mai bună decizie pentru club. Nu vreau să fiu o problemă.

Consider că proiectul nostru trebuie să se încheie pe 30 iunie. Cred că jucătorii vor fi eliberați astfel și va relaxa situația generală din cadrul clubului. Am luat decizia de câteva zile și într-un fel m-am eliberat. Îmi doresc să fiu o soluție, nu o problemă pentru club.

Am fost o soluție acum doi ani și trei luni, dar acum, gândind pentru club, căruia îi doresc ce e mai bine, cel mai bine e să plec pe 30 iunie", a declarat Xavi.