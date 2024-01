Poli Iași - U Cluj, de la 17:00. Obiective diferite pentru Grozavu și Sabău

Poli Iași - U Cluj, de la 17:00

Echipa lui Leo Grozavu ocupă locul 14, cu 23 de puncte (golaveraj 25-37), iar în timp ce ardelenii lui Ioan Ovidiu Sabău se situează pe locu 7, cu 32 de puncte (golaveraj 30-32).

Leo Grozavu nu va putea conta pe Silviu Lung jr, accidentat, și a spus într-o conferință de presă cine îl va înlocui pe fostul internațional.

Antrenorul gazdelor încearcă să scoată echipa din subsolul clasamentului, în timp ce Ioan Ovidiu Sabău vrea să mai facă un pas pentru a ajunge în play-off.

„De fiecare dată, atunci când pierzi un joc, există mai multă apăsare, cu atât mai mult atunci când pierzi de asemenea manieră. Am analizat cu toții, am văzut că s-au repetat aceleași greșeli, nu are rost să mai aducem acum aminte, că nu mai putem întoarce nimic. Sperăm să învățăm din asemenea accidente. Nu a mai fost cazul să pierdem la o diferență așa de mare. Fotbalul dă șansă să ștergem cu buretele pentru ce a fost mai puțin bun și să redevenim acea echipă motivată.

Important este să arătăm pe teren. Mai avem și probleme cu jucătorii accidentați, dar sperăm să le rezolvăm până la ora partidei. În absența lui Silviu Lung Jr., îl avem pe Ailenei, care poate acoperi fără problemă. Este foarte greu să faci o echipă solidă când axul central suferă. În mod normal, nu avem multe schimbări la primul 11, acesta este lotul pe care îl avem. Am încredere că băieții au realizat ce s-a întâmplat, cred că se uită și ei la clasament”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul Politehnicii Iași.

Cele două formaţii s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de cinci ori, de patru ori s-au impus moldovenii, iar o partidă s-a terminat cu victoria clujenilor. Prima confruntare din campionat a avut loc pe 2 noiembrie 2012, Poli Iaşi - Universitatea Cluj 4-0. Singurul succes din contul ardelenilor s-a consemnat pe 1 septembrie 2014, Universitatea Cluj - Poli Iaşi 2-0, potrivit LPF.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 3 septembrie 2023, Universitatea Cluj-Poli Iaşi 0-2 (Alin Roman - dublă / *meciul a fost întrerupt de ploaie în minutul 54 şi reluat a doua zi).