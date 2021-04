Man si Mihaila, pe val la Parma! Ce se intampla cu cei doi daca echipa va retrograda. Ilie Dumitrescu a facut anuntul: "Am informatii de la club!"

Dennis Man si Valentin Mihaila par ca se adapteaza tot mai bine in Serie A.

Fostul jucator al FCSB-ului a reusit sa inscrie primul gol in tricoul Parmei, bifand astfel si prima sa reusita de la transferul in Serie A. Astfel, Man a adus un punct echipei sale, asta dupa ce in urma cu doua etape a contribuit decisiv la prima victorie a penultimei clasate, chiar in fata lui AS Roma.

Desi cei doi romani au prestatii din ce in ce mai solide, viitorul lor a fost pus sub semnul intrebarii tinand cont de pozitia in clasament a Parmei, care are sanse foarte mici sa se salveze de la retrogradare.

Ilie Dumitrescu a vorbit despre situatia penultimei clasate si a venit cu o serie de dezvaluiri legate de planurile pe care oficialii clubului le au cu Man si Mihaila. Desi s-a scris ca amandoi sunt pe lista de obiective a unor cluburi de top din Serie A, Parma ar fi convinsa sa ii pastreze, in ciuda retrogradarii.

"Eu sunt convins ca si Mihaila se va impune la Parma. Nu conteaza daca retrogradeaza. Am informatii de la club, asta e un proiect pe termen lung, e un proiect in care s-a investit.

Se va investi si in stadion. De asta s-a investit in Man, Mihaila si alti jucatori de perspectiva. Echipa asta va promova, va fi o echipa si mai puternica. Din punct de vedere financiar, sa nu va faceti griji la Parma.

Man si Mihaila nu pot salva ceea ce s-a facut cu nu stiu cate etape inainte. Au fost si schimbari la nivel de banca tehnica, nu e simplu", a spus Ilie Dumitrescu pentru Digi Sport.