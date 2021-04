"Man ne-a dat un gol impresionant! Acolo e calitatea Parmei" Pippo Inzaghi, like pentru Man! Ce a spus dupa Benevento 2-2 Parma

Antrenorul lui Benevento, fostul mare atacant Filippo Inzaghi, a vorbit la finalul jocului cu Parma despre executia cu care Man a facut 2-2 i minutul 88.

Inzaghi a fost bagat in depresie de Man chiar in momentul in care credea ca echipa sa va pastra acasa toate punctele.

"La golul 2, Cornelius a fost imbatabil in aer, iar Man a trimis un sut impresionant. Acolo e calitatea adversarului. Trebuia sa inchidem meciul in prima repriza, pentru ca apoi am suferit. Paharul e pe jumatate plin. Mai sunt noua meciuri, avem 8 puncte peste echipele aflate la retrogradare. Nu sunt multe, dar e un avantaj bun daca vom continua cu acelasi spirit", a spus Inzaghi.

Pana la finalul sezonului din Serie A mai sunt 9 etape. Parma are de recuperat 4 puncte pana la Torino, care azi a facut egal cu Juventus in derby-ul orasului (2-2).

Golul lui Man:



Cum arata clasamentul din Serie A