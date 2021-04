BREAKING NEWS | Man a luat cea mai mare nota de la Parma dupa golul cu Benevento! "E cel mai bun din atac. A inscris un gol superb si a salvat echipa!"

Dennis Man a marcat primul gol pentru Parma la a 10-a aparitie in tricoul echipei italiene.

ParmaLive l-a notat cu 6,5 dupa evolutia in fata lui Benevento. Man i-a adus un punct Parmei cu golul sau din minutul 88. Romanul a reluat superb, din interiorul careului, dupa o minge care i-a cazut perfect in urma unui duel in careu. Mihaila a intrat abia in minutul 77 si n-a fost notat de site-ul din Parma.

"Man e cel mai bun din atacul Parmei, in ciuda unei prestatii in umbra in prima repriza. In partea a doua a inceput mai bine, a incercat un sut din afara careului, a luat mai multe actiuni pe cont propriu, iar in final a gasit golul cu un sut superb, cu stangul, care a salvat-o pe Parma de la o noua infrangere. In prelungiri, putea fi eroul zilei. A trecut pe langa golul victoriei cu o lovitura de cap", a scris sursa citata despre Man.