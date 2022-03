”Man, ce sacrificiu!”. Românul de la Parma a impresionat pe toată lumea

Internaționalul român Dennis Man începe să aibă prestații solide la Parma. Aseară, a fost integralist în egalul din deplasare cu Monza, 1-1 în etapa a 27-a din Serie B.

”Meci de mare sacrificiu pentru mijlocașul lateral român, care a făcut o treabă bună la acoperire, dar nu a avut prea multe șanse să se facă remarcat în atac”, a scris Tuttomercatoweb, care l-a notat pe Man cu 6.

Tot 6 i-au dat și cei de la forzaparma.it: ”Providențial în minutul 7, când a respins centrarea în careu a lui Dani Mota. În afara golului, a avut singurul șut pe poartă. A dat dovadă de sacrificiu”.

La echipa de pe locul 14 din Serie B a apărat, ca de obicei, veteranul Gianluigi Buffon (44 de ani împliniți în ianuarie).

Zilele trecute, portarul și-a prelungit contractul cu Parma până în iunie 2024. Astfel, legendarul goalkeeper italian va evolua până la vârsta de 46 de ani pentru echipa lui Dennis Man!

Spero che i tifosi e la città siano contenti, così come lo sono i miei figli. Oggi erano tutti e quattro con me: grazie a loro, ma soprattutto a Ilaria, non sento mai il peso dell'età! Solo energie belle, energie fresche, energie positive e sogni bellissimi da realizzare insieme! pic.twitter.com/YUX6ejPcAR