"Daca nu ma lua, cred ca ma lasam de fotbal". Antrenorul care i-a salvat cariera lui Florin Raducioiu intr-un moment de cumpana 

Intr-un interviu acordat pentru show-ul "Hai sa fim super!", Florin Raducioiu a vorbit despre un moment important din cariera sa.

Fotbalistul roman a povestit ca dupa sezonul dezastruos pe care l-a facut la Verona, in 1992, s-a gandit sa puna capat carierei sale, considerand ca nu mai vreo sansa de a-si reveni.

Acesta a povestit ca Mircea Lucescu a fost antrenorul care i-a marcat viata profesionala si cel care l-a salvat in acel moment de cumpana, insistand sa il transfere la Brescia.

"Mircea Lucescu a insemnat totul, a fost un fel de tata, mentorul meu. Mentalitatea lui, faptul ca era un om extrem de inteligent, m-a invatat ce inseamna sa ma duc la un muzeu, sa apreciez un tablou. Nea Mircea mi-a transmis ideea de a descoperi lumea, de a vorbi mai multe limbi straine, de a fi si altceva in afara de sportiv. Eu am avut un moment dificil in 1992, cand cariera mea s-ar fi putut opri brusc, la Verona. El a avut curajul sa ma ia la Brescia, in ciuda faptului ca presedintele nu era de acord. Daca nu ma lua si nu ma punea pe linia de plutire, cred ca ma lasam de fotbal. Datorita lui Nea Mircea am devenit, in primul rand, oameni.", a declarat Florin Raducioiu.

