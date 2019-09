Ianis Hagi se ofera sa joace pe orice post la Genk! A vorbit cu belgienii despre experienta la noua echipa: "Nu ma suprind lucrurile astea!"

Ianis Hagi s-a transferat la Genk in aceasta vara, insa nu a impresionat pana acum la echipa din Belgia.

Ianis a inscris la primul sau meci jucat in tricoul noii echipe, insa in meciurile urmatoare nu a mai reusit nimic notabil, iar antrenorul l-a trecut pe banca de rezerve.

Ianis Hagi a fost rezerva la meciul pierdut de Genk in grupele UEFA Champions League, 2-6 cu Salzburg. Romanul a intrat in teren in minutul 72.

Fiul Regelui a vorbit intr-un interviu acordat in presa din Belgia despre perioada petrecuta pana acum la Genk. Ianis e sigur ca echipa sa va reusi sa revina in UCL dupa infrangerea suferita si stie ca poate ajunge un om de baza la Genk.

"Stiam ca voi avea nevoie de timp de adaptare. Vorbim despre o echipa noua, colegi noi, un mediu diferit. Urcusurile si coborasurile mi se par normale, nu ma surprind. Sa ai de-a face cu asa ceva este un lucru benefic pentru grupul acesta tanar de la Genk.

Doar prezentul si viitorul conteaza. Nu privesc in trecut. Este foarte bine ca meciurile sunt unul dupa altul destul de repede si ca nu avem mult timp sa ne gandim la ce a fost inainte. Veti vedea cu siguranta alta fata a echipei in meciul cu Napoli.

Eu pot face mai multe, chiar daca nu am reusit sa prind foarte multe minute pana acum. Nu conteaza unde ma va pune antrenorul sa joc, pot sa joc pe stanga, pe dreapta, numar 10, chiar si 9 fals", a declarat Ianis Hagi pentru hln.be.