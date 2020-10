Ianis Hagi, criticat aspru de fanii lui Rangers dupa ultima partida! "A mostenit talentul pentru fotbal de la mama sa"

Ianis Hagi a fost titular in partida Rangers 1-0 Lech, din grupele Europa League.

Ianis Hagi a fost titular in a doua runda a grupelor Europa League, insa nu s-a facut remarcat prin nicio reusita, iar fanii l-au contestat pe retelele de socializare.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Morelos in minutul 68, iar un minut mai tarziu, Ianis a fost inlocuit de Aribo.

"La toate meciurile in care l-am vazut pe Ianis Hagi de la acea partida cu Braga a fost doar spectator. De fapt, sunt generos cand il numesc spectator", a fost un comentariu al unui internaut de pe Twitter.

Every time I’ve seen Ianis Hagi since that Braga game he has been a spectator. In fact calling him a spectator would be generous. — Feg Bizet (@FegBizet) October 29, 2020

"Ianis Hagi a mostenit talentul fotbalistic de la mama sa, nu de la tatal sau", a fost un alt comentariu critic.

Ianis Hagi defo gets his footballing ability aff his maw instead of his da — Jordan????????‍???? (@Jordaan1872) October 29, 2020

"Ianis Hagi este cel mai supraevaluat fotbalist pe care l-am vazut in viata mea", a mai scris un alt utilizator.

Ianis hagi is the most overrated player ive ever seen cunts pure dug meat — PG (@PG__67) October 29, 2020

Cu toate acestea, au fost si fani care au sarit in apararea mijlocasului roman:

"15 jocuri, opt pase decisive. Nu e rau dupa parerea mea", i-a luat apararea un fan lui Ianis.

15 games 8 assists not bad in my eyes — rfc4me (@tomheadden) October 29, 2020

In cele 68 de minute jucate, Ianis a atins mingea de 46 de ori, a trimis 24 de pase complete dintr-un total de 33 (procentaj de 73%) si a pierdut mingea de 16 ori.

Un singur dribling a reusit mijlocasul, din doua incercari, si a avut un sut pe langa poarta.

Ianis Hagi in Rangers’ 1-0 win over Lech Poznan: ⏰ 90 mins

⭐️ 6.7 rating

???? 46 touches

???? 24/33 (73%) passes cmp.

???? 2 key passes

???? 0/2 crosses

???? 1/5 ground duels & 1/2 aerial duels

???? 1 shot off target

???? 1/2 dribbles

➖ 16 times poss. lost#RangersFC #Lech #UEL pic.twitter.com/aLnLUWd1Bq — Romanian football (@RoFtbl) October 29, 2020