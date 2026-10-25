Planeta fotbalului numără orele până la marele meci din această seară. Pentru că, de la ora 22:00, ora României, vom avea primul El Clasico din sezonul 2026-2027: Barcelona – Real Madrid.

Deși cele două rivale au disputat doar nouă meciuri în La Liga, deja formația catalană s-a dus la șase puncte de gruparea blancos. Ceea ce înseamnă că, diseară, Real n-are voie să piardă pe Camp Nou. Ușor de zis, greu de făcut, în condițiile în care trupa pregătită de Hansi Flick a fost de neoprit în campionat: 9 meciuri, 9 victorii, golaveraj 39-9!

Și, totuși, în fața unei echipe atât de puternice, Real poate miza pe experiența celui poreclit „The Special One“. Mai ales că Mourinho (63 de ani) chiar știe cum poate fi oprită Barcelona. Bilanțul portughezului vorbește de la sine. În ultimele sale cinci confruntări cu Barca, din postura de antrenor al Realului, Mourinho n-a pierdut niciodată: 3 victorii, 2 egaluri.

Dacă și-a păstra invincibilitatea, inclusiv după derby-ul din această seară, tehnicianul portughez va intra într-un club select al Realului. Pentru că, de-a lungul istoriei, doar alți doi antrenori ai formației blancos au reușit să lege șase meciuri sau mai multe, fără înfrângere în fața Barcelonei. Primul a fost Miguel Munoz, între 1962 și 1965, cu șapte meciuri și șapte victorii. Iar al doilea a fost Vicente del Bosque, între 2001 și 2003, cu două victorii și cinci egaluri.

Barcelona are și ea statistica de partea ei

Dacă bilanțul lui Mourinho, ca antrenor al Realului, e o statistică favorabilă madrilenilor, Barcelona are, la rândul ei, o bornă dătătoare de speranță. Concret, în ultimele două derby-uri jucate pe teren propriu cu Real, Barcelona a câștigat de fiecare dată.

În acest secol, a fost un singur antrenor al Barcelonei, care a legat trei victorii succesive pe teren propriu, în fața Realului. Vorbim despre Josep Guardiola, care a făcut hattrick în El Clasico, între 2008 și 2010.