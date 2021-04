Gicu Grozav, decisiv in lupta pentru evitarea retrogradarii! Golul inscris impotriva fostei sale echipe a adus victoria! Cum a marcat

Gicu Grozav a fost decisiv pentru victoria echipei sale, care lupta pentru evitarea retrogradarii.

Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat golul prin care echipa Diosgyor VTK a invins-o pe Kisvarda FC, cu scorul de 1-0, sambata, in deplasare, in etapa a 31-a a campionatului de fotbal al Ungariei.

Grozav a inscris in min. 63 impotriva fostei sale echipe. Internationalul roman, care a jucat tot meciul, are 8 goluri marcate in 27 de partide in acest sezon.

La Kisvarda, mijlocasul roman Claudiu Bumba a evoluat 76 de minute. Fundasul Cornel Ene a fost rezerva la gazde.

Clasamentul din Ungaria:

1. Ferencvarosi TC 69 puncte (30 jocuri)

2. Puskas FC 55 p (31 j)

3. Fehervar FC 50 p (30 j)

..........................................

6. Kisvarda FC 42 p (31 j)

..........................................

10. Honved 33 p (30 j)

11. Diosgyori VTK 32 p (31 j)

12. Budafoki MTE 27 p (30 j)

