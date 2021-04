Amenda pentru toata lumea! Grozavu le ia bani jucatorilor pentru ca n-au vrut sa castige la Arad! Stirea care va aduce Romania in toata presa mondiala

Calificata in playoff inca de etapa trecuta, Sepsi s-a dus in vacanta la Arad, pentru meciul cu UTA.

Si l-a pierdut cu 2-0! Antrenorul Grozavu a anuntat dupa joc amenzi pentru toti fotbalistii care ua fost pe teren. Premiati pentru ca au intrat in top 6 la finalul sezonului regulat, jucatorii echipei din Sf. Gheorghe vor da acum bani de la ei.

"Daca ne place sa luam bani cand catigam, trebuie sa si dam inapoi cand jucam asa. Nu ma deranjeaza infrangerea in sine, ci faptul ca au intrat pe teren fara niciun pic de dorinta de a castiga, la mine nu se accepta asa ceva. Nu ma multumesc niciodata cu ce-am facut azi, vreau sa demonstrez in continuare. Imi doresc sa reactioneze echipa, va trebui sa luptam pentru fiecare loc in clasament.

Campionatul se joaca, sunt meciuri multe. Daca reactionam si suntem toti uniti, putem pune probleme oricui. Daca nu, putem avea probleme si cu liga a 3-a". a spus Grozavu la Digisport.