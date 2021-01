"A fost un jucator grozav, dar acum e in declin!" Cine a DAT DE PAMANT cu Ronaldo inainte de derby-ul dintre Inter si Juventus 

La aproape 36 de ani, Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din Serie A.

Starul portughez a marcat 15 goluri in 13 meciuri disputate in campionat si este golgeterul din Serie A, depasindu-i pe Lukaku si Immobile, care au inscris cate 12 goluri fiecare.

Inaintea derby-ului dintre Inter si Juventus, Michel Platini l-au laudat pe Ronaldo, pe care il considera urmasul sau in echipa "Batranei Doamne".

"Rossi, Nedved, Zidane... Toti au fost buni. Ronaldo este acum numarul 1, asa cum am fost eu la Juve in anii '80. Intre el si Messi? Sunt doi fotbalisti exceptionali, care au marcat fotbalul in ultimii 15 ani", a spus Platini, potrivit Gazzetta dello Sport.

In ciuda evolutiilor bune pe care le-a reusit in startul acestui sezon, nu toata lumea a fost impresionata de fotbalistul care a cucerit 5 Baloane de Aur.

Roberto Boninsegna, fostul jucator care a evoluat atat pentru Inter, cat si pentru Juventus, a declarat ca Ronaldo este in declin.

"Singurul jucator de la Inter care a creat probleme defensivei Fiorentinei a fost Romelu Lukaku, care abia revenise. Sunt un duo remarcabil ei doi, Lukaku si Ronaldo. Dar Lukaku este mai decisiv, asta este clar. Cristiano Ronaldo a fost un jucator grozav, dar acum este in declin", a declarat Boninsenga, potrivit Tutto Juve.

Meciul dintre Inter si Juventus este programat in aceasta seara, de la ora 21:45, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.