George Puscas, OUT de la Reading?! De ce ar putea renunta englezii la golgeterul lor din sezonul 2019/20!

George Puscas s-ar putea desparti de Reading desi i-a incantat pe englezi in sezonul recent incheiat.

Oficialii echipei se gandesc sa-l cedeze pe internationalul roman, alaturi de Liam Moore si Yakou Meite, din cauza problemelor financiare.

Potrivit celor de la Football League World, desi nu isi doresc sa renunte la el, englezii ar cauta sa-l vanda pe Puscas pentru ca pandemia de coronavirus i-a afectat destul de puternic.

De altfel, directorul executiv al clubului declara inca de acum doua luni ca este nevoie de o schimbare la echipa:

"Sunt ingrijorat deoarece s-a investit foarte mult in jucatori, iar acest lucru a cauzat o problema, prin modul in care respectam regulile pentru profit si sustenabilitatea, iar singura cale de a ne redresa este vanzarea de jucatori. Patronul a investit sume apreciabile, a insistat sa aduca anumiti fotbalisti, i-a sustinut, dar acum este nevoie de o schimbare."

In sezonul recent incheiat, George Puscas a fost golgeterul lui Reading, reusind 14 goluri. De asemenea, in cele 42 de partide in care a imbracat tricoul echipei, romanul in varsta de 24 de ani a dat 3 pase de gol.

Site-ul transfermarkt.com noteaza ca fotbalistul are o cota de piata de 4,8 milioane de euro.