George Puscas a revenit in lotul lui Reading dupa aproape doua luni! Informatii de ULTIMA ORA despre starea atacantului Romaniei

George Puscas s-a refacut dupa diagnosticul care l-a tinut departe de teren pentru circa doua luni.

Fotbalistul in varsta de 24 de ani a fost in lotul celor de la Reading pentru meciul cu Huddersfield, insa nu a intrat pe teren. Antrenorul Veljko Paunovic a declarat, la finalul partidei, ca a preferat sa-l protejeze pe roman, tinand cont de faptul ca echipa era condusa la pauza.

"Inaintea meciului eram hotarat sa-l introduc pe Puscas pe parcurs. Acesta era planul meu, dar m-am razgandit din cauza modului in care s-a desfasurat partida. Nu cred ca ar fi fost o idee buna sa-l introduc pe teren, avand in vedere modul in care s-a jucat. Dupa doua luni pe bara, este clar ca trebuie sa fim atenti la el", a declarat Paunovic, potrivit Berkshire Live.

Reading a revenit in repriza a doua, castigand cu scorul de 2-1. Echipa lui Puscas este acum pe locul 4 in clasament, cu 40 de puncte, la 7 puncte de liderul Norwich si la 3 puncte de Swansea, care este pe locul 2, care asigura promovarea directa.

George Puscas nu a mai jucat pentru Reading de pe 7 noiembrie. Fotbalistul a avut o hernie sportiva, fiind tratat la o clinica din Germania, de catre specialistul in recuperare si refacere, Claudio Nagy. Romanul ar fi trebuit sa revina inainte de sarbatori, dar medicii i-au recomandat sa mai astepte putin.

Atacantul, cotat in prezent la 4,8 milioane de euro, a aparut in 9 meciuri pentru Reading in acest sezon, reusind doua goluri. Urmatorul meci al englezilor este programat pe 9 ianuarie, cand Reading va infrunta Luton, intr-o partida contand pentru Cupa FA.