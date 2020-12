George Puscas a avut un Craciun altfel! A petrecut inchis in casa, in Anglia! Ce isi doreste in 2021: "E anul revansei"

George Puscas a petrecut Craciunul inchis in casa pentru ca Anglia este in lockdown.

Doar magazinele alimentare si farmaciile sunt deschise in Anglia, iar Puscas nu prea a avut ce face de Craciun. Ca sa simta atmosfera de acasa, atacantul echipei nationale si-a comandat mancare de la un restaurant romanesc.

"Incerc sa aduc atmosfera de Romania, imi comand o mamaliga, niste sarmale. An de an mergeam la colindat... Si acum as fi mers daca eram acasa", a declarat Puscas, a carui sarbatoare favorita este Craciunul.

Fotbalistul a vorbit si despre cadourile pe care isi dorea sa le primeasca de la Mos Craciun: "Imi doream masinile alea cu telecomanda. Cu banii stransi la colind mergeam la net cafe si ne jucam jocuri zilnic."

De la 2021, George Puscas isi doreste ca echipa nationala sa isi ia revansa. Romania infrunta Islanda in preliminariile Campionatului Mondial din 2021.

"Am picat din nou cu Islanda in grupa de calificare, asta inseamna ca avem o revansa de luat! Eu astept mult meciul asta pentru ca am fost foarte dezamagit dupa intalnirea din aceasta toamna", a spus fotbalistul.