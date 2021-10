"Galatasaray va avea de câștigat de pe urma lor". Moruțan și Cicâldău, cuvinte de laudă în presa din Turcia 

Marius Șumudică s-a înțeles cu cei de la Malatyaspor, iar în primul meci oficial a obținut o victorie, în campionatul turc.

Tehnicianul român a vorbit despre adaptarea din Turcia, dar și despre cum a ajuns să aleagă să meargă la Malatyaspor, deși a avut oferte de la mai multe echipe.

"Înainte de a ajunge la Malatyaspor, am primit oferte de la mai multe cluburi. După ce m-am întâlnit cu președintele Adil Gevrek și cu echipa sa, am avut încredere în ei. Am primit păreri pozitive despre Malatyaspor, despre oraș, despre tot", a declarat Marius Șumudică.

Antrenorul român a discutat și despre Moruțan și Cicâldău, stranierii care impresionează la Galatasaray cu evoluții solide.

"Turcia și România au o relație foarte bună. Turcia este o țară care iubește fotbalul. Moruțan și Cicâldău sunt jucători de calitate ridicată. Moruțan încearcă să marcheze cât mai mult, Galatasaray va avea beneficii pe urma lui. Amândoi sunt speciali și talentați. Galatasaray va avea de câștigat de pe urma lor pe lungă durată", a povestit antrenorul.