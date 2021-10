Fatih Terim, hotărât să facă schimbări majore de lot. Decizia luată în privința lui Cicâldău și Moruțan 

Echipa antrenată de Fatih Terim se află pe locul opt, cu 17 puncte, lider fiind Trabzonspor, cu 24 de puncte. Chiar dacă în Europa League, Galatasaray e lider în grupa E, cu șapte puncte după trei partide, antrenorul turc este hotărât să facă anumite schimbări la echipă.

Potrivit fanatik.com.tr, Fatih Terim nu este mulțumit de evoluția anumitor jucători, motiv pentru care îi ia în considerare pentru posibile transferuri în iarnă. Pe listă se află Gustavo Assuncao, Ryan Babel, Aytac Black, DeAndre Yedlin, Sofianne Feghouli, Mbaye Diagne și Fernando Muslera.

Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău, internaționalii români care evoluează la Galatasaray, nu se află pe lista neagră a lui Terim, chiar dacă acesta l-a criticat pe Cicâldău după meciul cu Beșiktaș, pentru că l-a lăsat pe Mostafa să execute o lovitură de pedeapsă pe care a ratat-o.

Reacția lui Cicâldău după meciul cu Beșiktaș



La finalul meciului, jucătorul român a vorbit despre reușita sa, dezamăgit însă că echipa nu a reușit să obțină niciun punct din derby-ul cu Beșiktaș.

„Mulțumesc pentru felicitările primite pentru gol, chiar dacă am înscris, nu am fost fericit. Până la urmă sunt trei puncte pierdute. Cred că rezultatul corect era o remiză, însă nu am reușit să o obținem, iar pentru asta ne pare rău”, a spus Cicâldău pentru site-ul oficial al clubului.