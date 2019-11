"Eu de asta am plecat, ca nu mai aveam loc de el!" Mitrita, declaratie savuroasa despre noua senzatie din Liga 1 :) "E printre cei mai buni din Romania"

Alex Mitrita a fost suporterul de lux al oltenilor in meciul cu Dinamo.

Craiova s-a impus cu 4-1 la Severin in fata Cainilor Rosii.

Dupa meci, fostul jucator al Universitatii si-a felicitat fostii colegi si a oferit o declaratie savuroasa.

Mitrita l-a remarcat pe Mihaila, pe care l-a numit unul dintre cei mai buni jucatori din Romania la ora actuala. Legitimat la New York City, Mitrita a spus ca a plecat de la Criova pentru ca nu mai avea loc de Mihaila.

"Sunt foarte fericit ca au reusit sa castige. Daca as putea as veni la toate meciurile, dar nu se poate. Cand am posibilitatea vin si o fac cu foarte mare placere. Mihaila din punctul meu de vedere este unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1. Ivan, toata echipa a jucat bine, Barbut a intrat si el foarte bine. Eu de asta am si plecat de la echipa, nu mai aveam loc de Mihaila. Trebuia sa joace Mihaila", a declarat Mitrita dupa Craiova - Dinamo.

Craiova a luat luni seara cele trei puncte si se mentine pe locul 3 in Liga 1, cu 27 de puncte, la un punct in spatele Viitorului si la 3 puncte in spatele celor de la CFR Cluj.