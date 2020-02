"Este FENOMENAL!" Fanii au EXPLODAT pe retelele de socializare dupa pasa FABULOASA a lui Ianis! Are aprecierile jurnalistilor internationali

Mijlocasul roman a contribuit direct la 3 din cele 4 goluri ale lui Rangers impotriva Bragai. Desi a ratat penalty in minutele de prelungire ale primei reprize, Ianis si-a "spalat pacatele" prin pasa geniala oferita lui Kent, care a deschis scorul pentru echipa sa.

Fanii au luat cu asalt retelele de socializare, avand doar cuvinte de lauda la adresa lui Hagi.

"De ce sa il scoti pe Hagi? Este talentul creativ despre care am plans pana acum!", a scris un fan pe twitter.

"Este briliant sa il vezi din punct de vedere estetic pe Hagi", a scris un alt fan.

"Pasa lui Ianis Hagi! DUMNEZEULE, este un fenomen!"

La passe de IANIS HAGI

"Ce clasa are Ianis Hagi, maiculita!"

"A ratat un penalty, insa pasa printre spatii a lui Ianis Hagi catre Kent la primul gol al lui Rangers este de nebuni!", a scris un jurnalist de la CADENA SER.

"Ianis Hagi este un fotbalist diferit. Claritatea pe care i-o ofera lui Rangers pe faza ofensiva nu este rasplatita"

"Ianis Hagi este fenomenal. Nu sunt sigur despre temperamentul lui, insa are talent din abundenta, sa speram ca il va folosi cum trebuie"

"Inca o prestatie fantastica a lui Ianis Hagi. Ce jucator!"



