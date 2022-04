Scorul a fost deschis de gazde, în minutul 7, prin Zakharian, însă Eric Bicfalvi, căpitanul lui Ural a restabilit egalitatea în minutul 28, după ce un coechipier i-a pasat în opt metri, iar el l-a învins pe portar cu un șut direct, trimis spre vinclu. Echipa românului a intrat cu avantaj la pauză, după ce Miskic a marcat golul de 2-1, în minutul 31.

Același Bicfalvi a ieșit din nou la rampă în minutul 67, cu o execuție superbă, a primit de la un coechipier la marginea careului, în banda stângă, a pătruns, depășind doi adversari și a înscris cu un șut puternic, pe sus, la colțul lung. Gazdele au reușit să mai marcheze o dată, prin N'Jie, în minutul 80, însă golul românului a contat în obținerea celor trei puncte.

La finalul meciului, Eric Bicfalvi a fost desemnat, încă o dată, „omul meciului”, după ce i-a adus victoria lui Ural și în etapa trecută, cu Ufa, 2-1. Mai mult, fotbalistul român a marcat și cel mai frumos gol al lunii aprilie în prima ligă din Rusia, cu o scăriță.

Eric Bicfalvi was named the Man of the Match #DynamoUral by the expert of the official broadcaster#RPL #Ural #Bicfalvi pic.twitter.com/E3m5O7pQ9q