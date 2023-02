Vlad Chiricheș a revenit dintr-o accidentare la sfârșitul lui ianuarie, dar se pare că să stoperul este nelipsit de ghinion. Fundașul central s-a accidentat din nou și va rata un nou meci din Serie A, după remiza de la Torină din etapa precendentă (2-2).

Emoții mari pentru Edi Iordănescu! Vlad Chiricheș încă nu și-a revenit din accidentare. Ce au scris jurnaliștii italieni

Conform Tuttomercatoweb, Vlad Chiricheș va sta departe de gazon și la meciul dintre Cremonese și Roma de marți, 28 februarie: „Tot lotul stă la dispoziția antrenorului Bellardini, exceptându-l pe Chiricheș, victima unei lovituri”, au scris jurnaliștii italieni.

În 2023, stoperul, care ar putea lipsi de la jocurile României din martie de la calificările pentru Campionatul European din 2024, a bifat doar patru meciuri: 1-1 vs Bologna, 1-2 vs Inter, 0-2 vs Lecce și 0-3 vs Napoli, strângând 343 de minute în total în echipamentul formației sale.

Vlad Chiricheș, îndemnat să se retragă de la echipa națională: „Cu el am avut cele mai proaste rezultate din istorie!”

Gică Popescu (55 ani) este de părere că forma actuală a lui Vlad Chiricheș nu-l mai recomandă pentru prima reprezentativă, având în vedere că urmează meciurile cu Andorra și Belarus din preliminariile Campionatului European din 2024.

„Sincer, eu nu ştiu care sunt fundaşii centrali la naţională. Băi, cei doi fundaşi centrali, titulari la naţională... nu ştiu să aleg doi. Să nu îţi vină în cap doi fundaşi, ăştia doi, Belodedici, Popescu, Prodan... Îi ştiai, îi visai.

(n.r. îl avem pe Chiricheş) Chiricheş, fundaş central... după cum a jucat în ultima perioada, a fost căpitan la naţională. Şi el a avut în ultima perioadă evoluţii foarte proaste la naţională, doar cu numele că joacă în Italia. Eşti căpitanul naţionalei, trebuie să fii stâlp.

Dar, cu tot respectul pentru Chiricheş, nu a avut o evoluţie foarte bună în ultimele meciuri la naţională. Dacă mă uit în spate, sunt foarte mulţi jucat de foarte mulţi ani în naţională.

Şi, cu ei, naţionala a avut cele mai proaste rezultate din istorie. Dacă toţi vreţi să mergeţi înainte, vreţi să schimbaţi ceva”, a spus Gică Popescu, potrivit Orange Sport.