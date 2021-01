"E momentul sa faca asta!" Ce sfat are Mircea Lucescu pentru Messi! "E un tip special, un jucator capricios" 

Mircea Lucescu a vorbit despre viitorul lui Lionel Messi.

Antrenorul roman care l-a infruntat cel mai recent pe Messi in toamna, in grupele Champions League, a vorbit despre ceea ce ar trebui sa faca argentinianul dupa ce ii expira contractul cu Barcelona.

Mircea Lucescu este de parere ca Messi ar trebui sa plece din La Liga, comparand situatia in care se afla argentinianul cu cea in care a fost, cu ani in urma, Ladislau Boloni.

"In primul rand, el nu vorbeste, e un tip inchis in el. De aici pleaca problemele, toate nereusitele Barcelonei apasa pe umerii lui Messi. Cred ca ar fi momentul sa plece.

La fel s-a intamplat cu Boloni la Targu Mures, la inceputul anilor '80. Orice declin al echipei il apasa enorm. Eu aveam nevoie de el impecabil la echipa nationala si atunci l-am batut la cap sa plece la Steaua, o echipa care se lupta la nivel inalt si il putea ajuta. Eu l-am dus la Steaua, nu regretatul Halagian sau altcineva!

Nu cred ca devine un devorator de antrenori. De cum il privesti, iti dai seama ca e un tip special. Daca m-as incumeta sa lucrez cu el? Sigur, stiti ca jucatorii capriciosi, mari talente, au fost mereu o provocare pentru mine. Sa ne amintim de Lupu, Sergen si chiar Ronaldo", a declarat Mircea Lucescu, potrivit playsport.ro.

Lionel Messi mai are 6 luni de contract pe Camp Nou, anuntand ca inca nu a luat nicio decizie cu privire la ceea ce isi doreste sa faca. PSG si Manchester City sunt echipele care isi doresc sa-l transfere in vara pe starul Barcelonei.