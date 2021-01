Reactia lui Koeman dupa infrangerea din Supercupa Spaniei: "Suntem pe drumul cel bun!" Cum a comentat cartonasul rosu incasat de Messi

Barcelona a fost invinsa de Bilbao in Supercupa Spaniei, scor 2-3 dupa 120 de minute.

Ronald Koeman a ratat sansa de a obtine primul trofeu in calitate de antrenor al Barcelonei.

Antrenorul a dat vina pe cele doua goluri incasate de echipa sa pe final de repriza si spune ca au fost doua momente foarte dificile. Bilbao a marcat primul gol egalizator in minutul 42, prin De Marcos, iar lovitura care a dus partida in prelungiri a fost marcata de Villalibre, in minutul 90.

"Nu este un pas inapoi. Suntem tristi pentru ca am vrut sa castigam, dar suntem inca pe drumul cel bun.

Ne-au marcat inainte de pauza si aproape de finalul meciului, ceea ce a fost foarte greu de manevrat. Ultimul gol a fost si mai rau, pentru ca atunci cand iti inscriu pe final este foarte greu sa accepti asta", a spus Ronald Koeman la conferinta de presa, potrivit Mundo Deportivo.

Antrenorul catalanilor a incercat sa explice si prima repriza mai slaba a echipei sale:

"Am incercat sa jucam bine de la inceput, insa ne-au impins foarte mult, au alergat mult si au avut si sanse de a marca. Mereu e dificil cand esti egalat in minutul 45 si cu doua minute inainte de final. In timpul jocului am avut o posesie mai buna a mingii, am fost in fata, dar si ei au avut ocaziile lor.

Pentru multi, acest joc a fost ca o experienta pentru ca inca suntem in tranzitie.

Suntem tristi si dezamagiti, pentru ca am vrut sa castigam, dar nu inseamna ca nu suntem pe drumul cel bun, pentru ca ne imbunatatim jocul. Trebuie sa pregatim urmatoarele jocuri si astazi am vazut si lucruri care mi-au placut", a mai spus Koeman.

Referitor la cartonasul rosu incasat de Lionel Messi, antrenorul Barcelonei a spus:

"Leo, dupa atatia ani in elita, stie cand este in forma si cand nu. Astazi a facut maximum.

Mai bine nu vorbesc despre arbitraj, pentru ca trebuie sa repet lucrurile si nu-mi place."

Messi ar putea primi o suspendare de patru etape in urma eliminarii din Supercupa Spaniei.