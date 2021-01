Premiera SOC pentru Leo Messi la Barcelona! A vazut pentru prima data CARTONASUL ROSU! Motivul absurd al eliminarii starului argentinian

Barcelona si Athletic Bilbao s-au intalnit in finala Supercupei Spaniei!

Catalanii au pierdut finala in fata lui Bilbao, intr-un meci fara istoric, care nu a fost lipsit de incidente!

Griezmann a deschis scorul in minutul 40, iar de Marcos a egalat doua minute mai tarziu. Acelasi Griezmann a inscris pentru 2-1 in minutul 77, insa Villalibre le-a dat lovitura catalanilor in minutul 90, ducand meciul in prelungiri. Inaki Williams a inscris golul victoriei in minutul 94.

Prelungirile au fost extrem de intense, cu cel putin doua momente controversate. De Jong a fost faultat dur de Garcia in minutul 106, fotbalistul lui Bilbao a intrat cu capul direct in fata mijlocasului Barcelonei, insa nu a vazut niciun avertisment din partea centralului.

Punctul culminant al meciului a fost in minutul 121, cand Leo Messi a fost eliminat, pentru prima data in cariera sa la Barcelona, dupa 753 de meciuri in care nu a primit niciodata cartonasul rosu. Argentinianul l-a lovit pe Villalibre la mijlocul terenului, dupa ce jucatorul lui Bilbao a incercat sa il enerveze, iar Manzano i-a aratat rosu lui Leo dupa ce a verificat faza cu VAR.

Leo Messi pega a un etarra

Este es vuestro idolo?

El mío sí pic.twitter.com/a5woKamiUp — Viiic21 (@Viiic211) January 17, 2021



Leo Messi a mai vazut doua cartonase rosii in cariera, insa ambele la nationala Argentinei. Primul in 2005, la debut, in meciul cu Ungaria, iar cel de-al doilea in 2019, in meciul din Copa America cu Chile.