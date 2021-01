Messi si-a aflat pedeapsa dupa cartonasul rosu primit in finala Supercupei Spaniei! Cat va lipsi de pe teren

In meciul din finala Supercupei Spaniei, Messi a primit primul cartonas rosu de cand joaca in tricoul Barcelonei.

Comisiile din cadrul Federatiei spaniole de fotbal s-au reunit astazi pentru a stabili cate etape de suspendare va primi starul argentinian.

Potrivit jurnalistilor de la Diario Sport, judecatorul Carmen Perez, reprezentant al federatiei, a stabilit ca Messi sa stea in tribune doar doua etape, aceasta fiind cea mai usoara pedeapsa pe care fotbalistul o putea primi.

Comisiile abilitate au tinut cont, in stabilirea suspendarii, de faptul ca mingea se afla in joc in momentul faultului comis de Messi asupra lui Villalibre.

In aceste conditii, decarul Barcelonei va rata meciurile cu Cornella, din 16-imile Cupei Spaniei, si cu Elche, din campionat.

Astfel, Messi va reveni pe teren pe 31 ianuarie, in duelul din etapa a 21-a din La Liga, chiar impotriva celor de la Athletic Bilbao, care au invins Barcelona in finala Supercupei Spaniei, meci in care argentinianul a fost eliminat.