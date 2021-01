Messi risca o suspendare drastica dupa primul cartonas rosu incasat la Barcelona! Cate meciuri poate lipsi starul argentinian

Argentinianul a 'spart gheata' in minutul 121 al finalei din Supercupa Spaniei si a fost eliminat pentru prima oara in tricoul Barcelonei dupa ce l-a lovit pe Villalibre in apropierea careului advers.

Messi si-a lovit adversarul fara minge si a vazut direct cartonasul rosu, iar acum risca o suspendare drastica: nu mai putin de patru etape ar putea sta pe tusa, anunta jurnalistii de la ESPN.

Momentan, suspendarea este de doar doua etape, insa ar putea fi dublata.

Decizia urmeaza sa fie luata de Comisiile din Spania, iar daca Messi va pedepsit cu patru etape de suspendare ar putea rata urmatoarele doua dueluri ale Barcelonei din Cupa Spaniei, dar si duelurile cu Elche si Athletic Bilbao din La Liga, programate pe 24, respectiv 31 ianuarie.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021