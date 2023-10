Mijlocașul de 30 de ani s-a transferat la Damac, în Arabia Saudită, în septembrie, echipă la care este antrenat de Cosmin Contra.

Internaționalul român a reușit deja trei goluri și trei assist-uri, cel mai recent fiind chiar în partida cu Al Nassr, din etapa a zecea a campionatului.

În minutul 45+2, Nicolae Stanciu l-a lansat perfect pe Georges-Kevin N'Koudou, care a marcat pentru scorul de 1-0.

Ce a spus Nicolae Stanciu despre aventura în Arabia Saudită

Într-un interviu acordat recent, fotbalistul român a vorbit despre noua sa aventură în Arabia Saudită, dezvăvluind că prezența lui Cosmin Contra la echipă a cântărit în decizia sa.

"Mă simt foarte bine, îmi place ceea ce am găsit aici. Cu Mister (n.r. Cosmin Contra) am mai lucrat și mă bucur că m-a dorit aici. Nu doar aici am o perioadă bună. Și în China încă conduc liga cu assist-uri, am câștigat Supercupa anul aceasta. Practic, aici continui prima parte bună a sezonului din China.

(n.r. dacă a contat prezența lui Contra la echipă) Normal. Am lucrat cu dânsul la națională și a contat faptul că m-a dorit foarte mult aici. Îi mulțumesc și sper să-i răsplătesc încrederea prin evoluții bune și să ajut echipa să câștige cât mai multe meciuri.

(n.r. dacă a vorbit înainte cu Burcă, Cordea, Tătărușanu, Tănase) Nu am vorbit. Știam că sunt aici și cred că nu mai avea nevoie de nicio prezentare acest campionat, având în vedere ce transferuri s-au făcut", a declarat Nicolae Stanciu conform digisport.ro.