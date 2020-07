Dezvaluirile lui Sergiu Hanca din Polonia: "Trebuia sa ne luam temperatura de doua ori!" Cum comenteaza situatia de la Dinamo si lupta pentru titlu

Sergiu Hanca a comentat ce se intampla in fotbalul din Romania in acest sezon si a vorbit despre cum s-au desfasurat lucrurile in Polonia.

Internationalul roman care joaca la KS Cracovia a dezvaluit cum s-a derulat sezonul in Polonia de la reluarea fotbalului dupa pandemia de coronavirus.

"Din sezonul urmator se discuta deja pentru 50% accesul suporterilor in Polonia. E diferenta foarte mare, nu stiu unde s-a gresit, ce nu s-a facut bine acolo.

Ceasurile le-am purtat la inceput, dupa ce am reluat antrenamentele cu echipa am fost doar testati si controlati. Trebuia sa ne luam de doua ori temperatura, se transmiteau datele la doctorul echipei, apoi el dadea raportul pe seara mai departe.

In Polonia s-a zis de la inceput, daca sunt jucatori pozitivi, ei vor fi izolati si echipa se antreneaza in continuare. Nu am avut niciun caz pozitiv, de la echipa pana la staff si personal", a declarat Hanca la Pro X.

Fostul jucator al "cainilor rosii" a vorbit si despre situatia in care se afla acum Dinamo.

"Situatia e dezamagitoare, mie imi pasa de ei, am fost colegi acolo, e clubul la care mi-am dorit de mic sa joc. Vorbesc cu ei, le-am trimis mesaje de incurajare.

Dinamo nu are echipa de Liga a 2-a, doar ca ei au stat acasa, ce poti face la antrenamente sa poti juca din doua in doua zile? E imposibil sa reziste organismul. Nici nu au un lot foarte mare sa zici ca poate rezista echipa la fiecare meci.

Cel mai important e sa ramana in prima liga sezonul acesta si dupa sa vedem ce va fi. Le-am scris si lui Mihai Popescu, lui Rici, lui Lazar. Tuturor le-am scris sa ii incurajez", a spus fotbalistul.

Comentand lupta pentru titlu, Sergiu Hanca a spus ca oltenii au un avantaj in fata echipei lui Dan Petrescu.

"Craiova are avantaj in momentul de fata, nu stiu ce se va intampla cu meciul cu Astra, daca vor castiga cu 3-0 depind de ei, joaca acasa", a conchis mijlocasul la Ora exacta in sport.