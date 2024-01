Detaliile contractului pe care îl va semna Radu Drăgușin cu Tottenham. Salariu uriaș pentru fundașul român

Conform detaliilor publicate de italian, londonezii vor plăti suma de 25 de milioane de euro pentru Drăguşin, la care se adaugă bonusuri de 5 milioane, "acum foarte uşor de atins", în înţelegere fiind inclus şi împrumutul fundaşului Djed Spence în Serie A, pentru care Tottenham va suporta salariul.

Jurnaliștii de la Tuttomercatoweb au dezvăluit informații despre înțelegerea pe care urmează să o semneze fundașul român.

Contractul va fi valabil până în iunie 2029, dar este posibil să existe o clauza de prelungire pentru încă un an.

Salariul net va fi în jurul a 2,9 milioane de euro. Din suma de transfer, Juventus va primit 6 milioane de euro, respectiv 20% păstrați la semnarea contractului cu Genoa.

⚪️✈️ Radu Dragusin, on his way to sign as new Spurs player with medical booked.

