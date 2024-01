Reacția presei internaționale despre anunțul transferului lui Radu Drăgușin la Tottenham 

Tottenham și Bayern Munchen s-au întrecut în oferte pentru internaționalul român, iar jucătorul lui Genoa pare să se fi hotărât să accepte oferta clubului din Premier League.

Jurnalistul italian a dezvăluit că Radu Drăgușin ar urma să ajungă la Londra în decursul zilei, pentru vizita medicală și oficializarea mutării.

La scurt timp după publicarea informației, publicații internaționale importante au tratat subiectul, făcând o analiză a alegerii fundașului de 21 de ani.

"Drăgușin - Tottenham s-a încheiat. Pleacă astăzi la Londra, vizita medicală stabilită" - Tuttomercatoweb

"No Bayern, Drăgușin merge la Tottenham: e gata, 30 de milioane pentru Genoa" - Eurosport Italia

"Tottenham agreează transferul lui Radu Drăgușin, cu împrumutul lui Djed Spence la Genoa" - The Athletic

"Radu Drăgușin va zbura astăzi la Londra, după ce Tottenham a bătut-o pe Bayern Munchen" - Daily Mail

"Radu Drăgușin: Tottenham a trecut de Bayern pentru semnătura lui Genoa" - Sky Sports

"Drăgușin a ales-o pe Tottenham" - Sky Sports Italia

"Spurs a ajuns la un acord pentru Drăgușin" - The Mirror

????⚪️ Understand these are final details of Radu Dragusin deal between Spurs and Genoa.

◉ €25m fixed fee.

◉ €5m add-ons, now very easy to reach.

◉ Spence on loan with salary paid by #THFC.

???? Genoa signed Dragusin for bit more than €5m plus add-ons in August… top deal. pic.twitter.com/qqdNhfodYB