Tottenham și Bayern Munchen s-au întrecut în oferte pentru internaționalul român, iar jucătorul lui Genoa pare să se fi hotărât să accepte oferta clubului din Premier League.

Jurnalistul Fabrizio Romano, cel care a oferit constant informații despre negocierile purtate pentru Radu Drăgușin, a dezvăluit că jucătorul de 21 de ani a ales-o pe Tottenham.

Echipa din Premier League ar urma să plătească 30 de milioane de euro, iar tranzacția include și împrumutul lui Djed Spence.

Potrivit detaliilor oferite de Fabrizio Romano, Genoa și Tottenham s-au înțeles deja asupra termenilor transferului, iar Radu Drăgușin urmează să ajungă în decursul zilei la Londra.

Publicația spurs-web.com anunță că Tottenham vrea să grăbească lucrurile în cazul transferului fundașului român pentru a-l putea înregistra până la sfârșitul săptămânii.

Cu Cristian Romero și Ben Davies accidentați, Tottenham îi mai are disponibili doar pe Emerson Royal și Micky van de Ven pentru apărare, pe zona centrală, cel din urmă d-abia revenindu-și după o perioadă mai lungă de pauză.

????⚪️ Tottenham and Genoa have now already exchanged documents for Radu Dragusin. The deal is sealed.

Dragusin will travel to London in the morning, private flight booked with his agents.

Medical tests set to be booked and then Spurs will make their 2nd signing official. pic.twitter.com/QJtgqtKVL7