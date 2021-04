Detalii de ultima ora despre transferul lui Ianis Hagi in Italia! "Mai bine iei banii pe el!" Ce salariu ar castiga romanul in Serie A

Dupa sezonul bun reusit la Rangers, Ianis Hagi este dorit insistent de Lazio.

Italienii sunt dispusi sa plateasca pana la 13 milioane de euro pentru tanarul mijlocas al lui Steven Gerrard, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

Chiar daca oficialii lui Rangers au lasat sa se inteleaga ca nu vor sa il lase pe Ianis sa plece, in Scotia se vorbeste tot mai mult despre transferul lui Hagi.

Fostul fotbalist Paddy Kenny a spus ca romanul ar trebui lasat sa plece mai ales ca suma pe care sunt dispusi italienii sa o investeasca in acest transfer ar insemna un profit urias pentru Rangers.

"Cred ca vor accepta oferta. Asa trebuie sa gandesti cand ai o afacere. Daca Lazio va da 12 milioane, asta inseamna o gramada de bani. E mai greu sa refuzi cand vezi asemenea cifre. Ianis nu este un titular incontestabil. Daca nu este de neinlocuit, atunci ar putea pleca. Mai bine iei banii pe el si ii folosesti", a declarat Paddy Kenny pentru Football Insider.

Potrivit jurnalistilor din Italia, Ianis Hagi ar putea fi convins cu usurinta sa semneze cu Lazio tinand cont atat de dorinta lui de a evolua intr-un campionat puternic, cat si de salariul pe care l-ar putea castiga in Serie A, estimat la 1,5 milioane de euro pe an, mai mult decat incaseaza in prezent, in Scotia.