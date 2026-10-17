Internaționalul român cu 48 de selecții și 12 goluri a fost introdus titular în Den Haag - PSV 2-1 (0-1), meci din etapa a noua a campionatului Olandei.

Nota lui Dennis Man pentru 45 de minute la PSV

Man a fost însă înlocuit la pauză de antrenorul Peter Bosz, deși echipa sa se afla în avantaj după primele 45 de minute ale jocului.

Pentru evoluția sa, portalul SofaScore i-a acordat lui Dennis Man nota 6,3, printre cele mai slabe de pe teren.

El nu a făcut niciun dribling, nu a oferit vreo pasă decisivă și a trimis doar un șut în blocaj. Extrema din flancul drept a avut un procentaj de 84% al paselor corecte (16 din 19).

Situație complicată pentru Man

Ultima oară când Dennis Man a fost titular la PSV s-a întâmplat pe 2 august 2026, în Supercupa Olandei pierdută de echipa sa, 0-4 (0-1), în fața lui Alkmaar.

De atunci, Man a mai jucat în alte trei meciuri din campionat, toate în calitate de rezervă.