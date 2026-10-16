Peter Bosz explică de ce Dennis Man a căzut în dizgrație la PSV Eindhoven

Peter Bosz explică de ce Dennis Man a căzut în dizgrație la PSV Eindhoven Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dennis Man prinde foarte puține minute la PSV Eindhoven în ultima perioadă, iar antrenorul Peter Bosz a explicat vineri de ce internaționalul român a ieșit din planurile sale.

TAGS:
Dennis ManPSV EindhovenPeter Bosz
Din articol

Înaintea partidei de campionat cu ADO Den Haag, programată sâmbătă, tehnicianul formației de pe locul secund din Eredivisie a vorbit despre situația jucătorilor din lotul său și a lămurit statutul lui Dennis Man. Fotbalistul român este utilizat rar în actualul sezon, deși se află în lotul primei echipe.

Potrivit Eindhovens Dagblad, absența lui Man din teren are legătură cu o accidentare suferită în a doua parte a verii, exact în perioada în care titular pe postul său era deja preferat croatul Ivan Perisic.

  • Dennis man
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Explicațiile antrenorului

Peter Bosz a precizat că, în ciuda minutelor puține pe care le primește în prezent, românul rămâne o opțiune pentru echipă, însă a explicat cum a ajuns acesta să fie devansat în ierarhie de un alt coleg.

„Chiar și așa, poți juca un rol. El a avut o problemă fizică în cursul lunii august, iar în acel moment Esmir Bajraktarevic a intrat de câteva ori în echipă, în spatele lui Ivan Perisic. Esmir s-a descurcat atât de bine încât am considerat că trebuie să răsplătesc acest lucru cu mai multe minute de joc”, a spus Peter Bosz în conferința de presă susținută vineri.

Pe lângă concurența cu Ivan Perisic și ascensiunea lui Esmir Bajraktarevic, situația lui Dennis Man pe acel post se complică și mai mult. PSV îl are ca variantă pentru aceeași poziție și pe Sami Ouaissa, jucător care se apropie de refacerea completă și urmează să revină pe teren luni, într-un meci al echipei secunde, Jong PSV, contra celor de la FC Dordrecht.

Pentru PSV Eindhoven urmează duelul din deplasare cu ADO Den Haag, sâmbătă, de la ora 17:30, iar marți echipa pregătită de Peter Bosz va juca în Portugalia, împotriva lui FC Porto, în Liga Campionilor.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dennis Man trăiește un coșmar la PSV! Olandezii au explicat cum a ajuns românul rezervă de lux
Dennis Man trăiește un coșmar la PSV! Olandezii au explicat cum a ajuns românul rezervă de lux
Antrenorul lui PSV a făcut anunțul în cazul lui Dennis Man, care nu a mai prins niciun minut în ultimele 6 meciuri
Antrenorul lui PSV a făcut anunțul în cazul lui Dennis Man, care nu a mai prins niciun minut în ultimele 6 meciuri
Dezastru! Ce s-a întâmplat cu Dennis Man în PSV - Heerenveen
Dezastru! Ce s-a întâmplat cu Dennis Man în PSV - Heerenveen
ULTIMELE STIRI
Ce se întâmplă cu fotbalistul de un milion de euro de la Universitatea Craiova? Basarab Panduru: „Are o problemă!”
Ce se întâmplă cu fotbalistul de un milion de euro de la Universitatea Craiova? Basarab Panduru: „Are o problemă!”
Reacția lui Jude Bellingham, după ce a ajuns la meciul cu numărul 150 la Real Madrid
Reacția lui Jude Bellingham, după ce a ajuns la meciul cu numărul 150 la Real Madrid
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Oțelul Galați - Csikszereda 1-1, pe Sport.ro. Oaspeții au rezistat în nouă jucători, într-o confruntare tensionată
Oțelul Galați - Csikszereda 1-1, pe Sport.ro. Oaspeții au rezistat în nouă jucători, într-o confruntare tensionată
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Noul căpitan cerut la FCSB după deciziile lui Reghecampf: "E ciudat să fie Muhar sau Drăguș"

Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”

Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”

Ungurii, uluiți după ce au văzut ce s-a întâmplat în Craiova - Getafe

Ungurii, uluiți după ce au văzut ce s-a întâmplat în Craiova - Getafe

Universitatea Craiova - Getafe 1-1 | Debut promițător pentru olteni în Europa

Universitatea Craiova - Getafe 1-1 | Debut promițător pentru olteni în Europa



Recomandarile redactiei
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Atacantul de la Dinamo s-a prezentat în fața procurorilor DIICOT însoțit de avocată! Vrea să recupereze o sumă uriașă
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Istvan Kovacs, pus în dificultate! VAR l-a salvat de două ori în Oțelul Galați - Csikszereda
Pe ei mizează Nuno Campos! Cum arată echipa de start a lui Dinamo pentru meciul cu FC Botoșani
Pe ei mizează Nuno Campos! Cum arată echipa de start a lui Dinamo pentru meciul cu FC Botoșani
Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!
Real Madrid s-a înțeles cu starul de 160.000.000 de €!
Indignare față de situația fotbalistului de la FCSB: „De ce să faci chestia asta? S-a aruncat cu pietre într-una”
Indignare față de situația fotbalistului de la FCSB: „De ce să faci chestia asta? S-a aruncat cu pietre într-una”
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
S-au convins deja! Reacția olandezilor în cazul lui Dennis Man, uitat pe bancă la PSV Eindhoven
S-au convins deja! Reacția olandezilor în cazul lui Dennis Man, uitat pe bancă la PSV Eindhoven
Reacția antrenorului lui PSV după meciul în care Man a jucat doar 13 minute
Reacția antrenorului lui PSV după meciul în care Man a jucat doar 13 minute
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!