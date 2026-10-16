Peter Bosz explică de ce Dennis Man a căzut în dizgrație la PSV Eindhoven

Potrivit Eindhovens Dagblad , absența lui Man din teren are legătură cu o accidentare suferită în a doua parte a verii, exact în perioada în care titular pe postul său era deja preferat croatul Ivan Perisic .

Înaintea partidei de campionat cu ADO Den Haag , programată sâmbătă, tehnicianul formației de pe locul secund din Eredivisie a vorbit despre situația jucătorilor din lotul său și a lămurit statutul lui Dennis Man . Fotbalistul român este utilizat rar în actualul sezon, deși se află în lotul primei echipe.

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Explicațiile antrenorului

Peter Bosz a precizat că, în ciuda minutelor puține pe care le primește în prezent, românul rămâne o opțiune pentru echipă, însă a explicat cum a ajuns acesta să fie devansat în ierarhie de un alt coleg.

„Chiar și așa, poți juca un rol. El a avut o problemă fizică în cursul lunii august, iar în acel moment Esmir Bajraktarevic a intrat de câteva ori în echipă, în spatele lui Ivan Perisic. Esmir s-a descurcat atât de bine încât am considerat că trebuie să răsplătesc acest lucru cu mai multe minute de joc”, a spus Peter Bosz în conferința de presă susținută vineri.

Pe lângă concurența cu Ivan Perisic și ascensiunea lui Esmir Bajraktarevic, situația lui Dennis Man pe acel post se complică și mai mult. PSV îl are ca variantă pentru aceeași poziție și pe Sami Ouaissa, jucător care se apropie de refacerea completă și urmează să revină pe teren luni, într-un meci al echipei secunde, Jong PSV, contra celor de la FC Dordrecht.

Pentru PSV Eindhoven urmează duelul din deplasare cu ADO Den Haag, sâmbătă, de la ora 17:30, iar marți echipa pregătită de Peter Bosz va juca în Portugalia, împotriva lui FC Porto, în Liga Campionilor.