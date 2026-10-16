Dennis Man trăiește un coșmar la PSV! Olandezii au explicat cum a ajuns românul rezervă de lux

Dennis Man a avut un prim sezon excelent în tricoul lui PSV, iar pe lângă campionatul câștigat în Olanda, românul a reușit 11 goluri și șapte pase decisive în 35 de partide jucate pentru formația olandeză.

În această vară a avut loc o ruptură între antrenorul Peter Bosz și Dennis Man, pentru că jucătorul de 28 de ani a devenit a treia soluție pentru poziția de extremă dreapta.

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Dennis Man a evoluat în trei din cele patru meciuri ale echipei naționala a României din Nations League, dar s-a întors pe bancă la echipa de club.

Internaționalul român nu a jucat nici măcar un minut în victoria din campionat al lui PSV cu Heerenveen, scor 2-0, dar nici în insuccesul din Champions League cu Leipzig, scor 0-1.

Presa din Olanda în detaliu care ar fi favoriții tehnicianului de la PSV pentru poziția de aripă dreapta.

„Toate semnele indică faptul că Dennis Man a devenit acum a treia opțiune la PSV. Peter Bosz pare să-și fi găsit titularul pentru postul de extremă dreapta în persoana lui Ivan Perisic, mai ales că Ruben van Bommel este suficient de apt pentru a ocupa din nou poziția de extremă stânga.

Experimentatul Perisic a ajuns deja la 11 apariții pentru PSV în acest sezon. În spatele veteranului croat, Esmir Bajraktarevic pare să fie acum a doua opțiune. Și internaționalului bosniac i s-a permis să plece în perioada de transferuri din vară, însă, în cele din urmă, acesta a rămas la PSV.

Bajraktarevic a primit foarte puține minute în primele meciuri ale sezonului, dar, după accidentarea lui Man, pare să aibă prioritate în fața românului”, notează presa olandeză.