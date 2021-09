Universitatea Craiova nu a primit toți banii pentru transferul lui Mihăilă la Parma! Anunțul făcut de Mihai Rotaru

Doar că oltenii nu au primit toți banii de pe urma transferului lui Mihăilă, la mai bine de un an de la plecarea acestuia în Italia.

Miliardarul american care deține Parma, Kyle Krause, a virat ”doar” trei milioane de euro către Universitatea Craiova, spune finațatorul clubului, Mihai Rotaru.

„Pe Koljic am dat 500.000 de euro. Am investit bani destul de mulți în Cicăldău, Ivan, Mitriță…În România sunt puține echipe care să plătească un milion de euro. La Mihăilă, clubul de unde l-am luat are de primit 1.7 milioane de euro…

Nu i-a primit pe toți pentru că nici noi nu am încasat de la Parma întreaga sumă, ci doar trei milioane până acum”, a spus Mihai Rotaru, pentru ProSport.

După transferul la Parma, cota de piață a lui Mihăilă a explodat. Acesta este evaluat de site-urile de specialitate la 8,5 milioane de euro. El și Dennis Man sunt cei mai bine cotați jucători din lotul fostei câștigătoare de Cupa UEFA, care evoluează acum în Serie B.

Presa din Italia a scris că Mihăilă le-a atras atenția unor cluburi precum Lazio sau Inter Milano.