LIVE Ulsan Hyundai vs Jeonbuk Hyundai Motors 1-0 (Seol Young-woo '45+2) (în tur, 1-1) - a doua repriză

MIN. 45+2 Ulsan deschide scorul practic la ultima fază din prima repriză, 1-0 pentru gazde după golul lui Seol Young-woo, și Dan Petrescu este eliminat la acest scor!

* Nana Boateng (ex-CFR Cluj) este rezervă la Jeonbuk.

