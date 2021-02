Daca-i iesea asta, era in TOATA presa mondiala! Man a incercat un dribling GALACTIC! Ce a facut in careul advers

Man a intrat in minutul 79 in egalul Parmei cu Spezia, 2-2. I-a luat locul lui Mihaila, care a facut un nou meci consistent.

Atacantul roman s-a remarcat in 4 randuri in cele 16 minute pe care le-a jucat.

La 3 minute dupa ce a intrat, Man a fost lansat cu o minge inalta de la mijlocul terenului, dar balonul l-a sarit si portarul Provedel a iesit la timp pentru a rezolva in fata romanului.

In minutul 83, Man a recuperat o minge in propria jumatate, apoi a sprintat fantastic pentru a reprimi balonul, inainte sa finalizeze actiunea cu o centrare respinsa de un fundas de la Spezia.

Apoi, Man l-a lasat pe Kucka in pozitie excelenta, la 25 de metri, insa slovacul n-a reusit sa depaseasca adversarul din fata lui pentru a ramane singur cu portarul advers.

In al 3-lea minut de prelungiri, Man a incercat o 'ruleta' in fata lui Erlic, dar a fost 'citit' de adversar si deposedat. Daca i-ar fi iesit driblingul in stilul Zizou, Man ar fi ramas in pozitie de 1 contra 1 cu portarul advers si n-ar fi ratat niciun site major cu gestul sau tehnic superb.